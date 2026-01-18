बाइक सवार पर बाघ के असली हमले का बताकर AI से बना वीडियो वायरल

क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा झूठा है, क्योंकि वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

हमें क्या मालूम चला ? : सबसे पहले, हमने ये जानने के लिए संबंधित कीवर्ड सर्च किया कि भारत में हाल ही में बाघ के हमलों के कौन से मामले सामने आए हैं.