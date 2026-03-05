दुबई में ईरानी मिसाइलों के हमले का बताकर वायरल है AI से बना वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें बुर्ज खलीफा के आसपास मिसाइलें गिरती दिख रही हैं और बालकनी में खड़े कुछ लोग हमला देखकर विचलित हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दुबई पर हुए ईरान के मिसाइली हमले का है.

ईरान पर इजरायल-अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद खबरें आई थीं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुबई पर कुछ ड्रोन हमले किए हैं. इन्हीं खबरों के बीच ये वीडियो वायरल है.