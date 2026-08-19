अफगानिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाए जाने का नहीं है यह वीडियो

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाया जा रहा है.
वीडियो में क्या दिख रहा है?: वीडियो में एक मस्जिद में भारत का झंडा फहराया जा रहा है और बैकग्राउंड में भारत का राष्ट्रगान बज रहा है.
पोस्ट का कैप्शन है, "अफगानिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाया गया. अखंड भारत अब दूर नहीं है."
X पर अपलोड किए गए इस वीडियो को 3,67,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
(इसी तरह के दावे का अन्य आर्काइव यहां देखा जा सकता है. )
क्या यह सच है?: नहीं, यह दावा गलत है. इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस साल हुए गणतंत्र दिवस का जश्न दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: 'द क्विंट' ने इसी साल मार्च में ही इस वीडियो की पड़ताल की थी. तब इसे इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि इसमें अफगानिस्तान के लोग भारत का राष्ट्रगान बजा रहे हैं और ऐसा करके वे भारत के प्रति अपना समर्थन दिखा रहे हैं (यह वीडियो उस समय के वेस्ट एशिया संघर्ष के दौरान शेयर किया गया था.)
हमने गूगल लेंस का इस्तेमाल करके इस वीडियो पर 'रिवर्स इमेज सर्च' का इस्तेमाल किया जिसमें हमें यह फेसबुक पोस्ट मिला जिसमें यही वीडियो शेयर किया गया था और कैप्शन में इसकी जगह उत्तर प्रदेश बताई गई थी.
पोस्ट का कैप्शन है, "यह वीडियो भारत के यूपी के सहारनपुर में देवबंद कैंपस का है."
इसके बाद हमने इससे संबंधित कीवर्ड सर्च किए, जिसमें हमें 'The Observer Post' का यह वीडियो मिला जिसमें वही विज़ुअल्स थे.
को अपलोड किए गए इस वीडियो का कैप्शन था: "गणतंत्र दिवस पर दारुल उलूम देवबंद का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मदरसे में राष्ट्रगान बजते हुए दिखाया गया है."
हमें को पब्लिश की गई नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट भी मिली, जिसमें यही वीडियो शेयर किए गए थे.
रिपोर्ट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान बजाया गया.
निष्कर्ष: इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस साल गणतंत्र दिवस का जश्न दिखाया गया है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)