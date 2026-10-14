अभिजीत दीपके के साथ हुई मारपीट का यह पुराना वीडियो मुंबई नहीं जयपुर का है

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को 10 अक्टूबर 2026 को पार्टी के दो अन्य नेता सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था. इन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वह जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि, "शिवाजी पार्क दादर मुंबई में कोकरोच, जेल भरो आंदोलन में अभिजीत दीपक को पीटा गया."