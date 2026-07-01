सलमान खान से मिलते अखिलेश यादव की पुरानी फोटो हाल की बताकर वायरल

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें हाल की ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि जून 2026 में अखिलेश यादव और सलमान खान की कोई मुलाकात हुई थी.

वायरल फोटो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें अबू कासिम आजमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर यही फोटो मिली. ये फोटो 15 मार्च 2026 को पोस्ट की गई थी.