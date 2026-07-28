20 हजार सिख और मुस्लिम सैनिकों के भारतीय सेना से इस्तीफा देने का दावा फेक

ये वीडियो Delhi defence dialogue 2025 का है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस पूरे वीडियो में कहीं भी वो 20000 जवानों के इस्तीफे की बात कहीं भी कहते नहीं दिख रहे.

किसी भी विश्वसनीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें 20000 सैनिकों के इस्तीफे की खबर हमें नहीं मिली.

आगे हमने AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर वायरल वीडियो को चेक किया. नतीजे में सामने आया कि वीडियो में आ रही आवाज के AI से बने होने की संभावना 82.5% है.