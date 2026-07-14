बीजेपी में शामिल होते शेखर सुमन का ये वीडियो 2 साल पुराना है

अभिनेता, व्यंगकार और हास्य कलाकार शेखर सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में वो बीजेपी दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते दिख रहे हैं. वीडियो के टेक्स्ट में दावा किया गया है कि शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं. शेखर सुमन इस वीडियो में अमित शाह समेत बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते दिख रहे हैं.

दावा : वीडियो को सोशल मीडिया पर हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है.