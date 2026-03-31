प्रोपेगेंडा फिल्मों से BJP और RSS का कनेक्शन? 10 'राजनीतिक' फिल्मों का पूरा सच

हमने पहले ही बताया कि कैसे प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने इस फिल्म का क्रेडिट RSS को दिया है. लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है.

'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्टर हैं कामाख्या नारायण सिंह. साल 2025 में उन्होंने 'डेमोग्राफी इज डेस्टिनी' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. इसमें दावा किया गया था कि भारत में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी. हालांकि, ये दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं और रिसर्च में गलत साबित हो चुके हैं. लेकिन यहां हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर रवींद्र सांघवी हैं, जो RSS से जुड़े हुए हैं. वह RSS मुंबई के विभाग संघचालक रह चुके हैं.

बता दें कि विपुल शाह 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' के भी प्रोड्यूसर हैं.

ऐसी खबरें भी आई थीं कि विपुल शाह ने 2023 में केरल के एक हिंदुत्ववादी संगठन 'आर्ष विद्या समाजम' को दो बार में 1 करोड़ रुपये दान दिए थे. यह संगठन दावा करता है कि वह उन हिंदू महिलाओं को "बचाता" है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है.

हालांकि, 'द न्यूज मिनट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस संगठन से जुड़े योग केंद्रों पर महिलाओं को प्रताड़ित करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने के आरोप लग चुके हैं.

कुछ ऐसे ही आरोप हादिया (मूल नाम अखिला अशोकन) ने भी लगाए थे. हादिया एक हिंदू महिला थीं, जिन्होंने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम शख्स से शादी की थी. उनके पिता के कोर्ट जाने के बाद पहले यह शादी रद्द कर दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया था.