Exclusive: दिल्ली सरकार ने सनातन संस्था के इवेंट में दिए 20 लाख, RTI से खुलासा

दिसंबर 2025 में दिल्ली में हिंदुत्ववादी संगठन 'सनातन संस्था' ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसके लिए दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्रालय (Tourism Ministry) ने 20 लाख रुपये दिए थे. यह खुलासा खुद दिल्ली टूरिज्म ने द क्विंट की एक RTI (सूचना का अधिकार) के जवाब में किया है.

दिल्ली के 'भारत मंडपम' में 13-14 दिसंबर को 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' का आयोजन हुआ था. इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय, दोनों का साथ मिला था. द क्विंट ने इस कार्यक्रम में दिए गए भाषणों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी की थी. इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, श्रीपद नाइक, संजय सेठ और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे.

इस खबर की तह तक जाने के लिए हमने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली टूरिज्म से RTI के जरिए पूछा था कि इन विभागों ने इस आयोजन के लिए आखिर कितने पैसे दिए हैं.