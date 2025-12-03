चंडीगढ़ में दो यू-टर्न: मोदी सरकार की पंजाब रणनीति क्या है? 

शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने हाल ही में तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में ठीकठाक प्रदर्शन किया. वह दूसरे नंबर पर रहा और 26 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि इस सीट का उसका प्रमुख चेहरा, हरमीत सिंह संधू, AAP के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए थे. पंथिक राजनीति के क्षेत्र में भी पार्टी ने अमृतपाल सिंह समर्थित उम्मीदवार मंदीप सिंह खालसा के पक्ष में उठी लहर के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखी.

ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले बागी अकाली दल के चुनाव से बाहर होने और मंदीप सिंह का समर्थन करने के साथ, SAD (बादल) यह संदेश देने में कामयाब रहा कि वह पंजाब में मुख्य नरमपंथी पंथिक ताकत बनी हुई है.

अकाली दल के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर इस संभावना पर चर्चा बढ़ा दी कि क्या उसका बीजेपी से फिर मेल हो सकता है. कागज पर देखें तो यह दोनों के लिए फायदेमंद लगता है. बीजेपी अब तक ग्रामीण पंजाब में पैर नहीं पसार पाई है, हालांकि उसने अपने संगठन को वहां मजबूत किया है. दूसरी ओर, शहरी हिंदू बहुल सीटों पर अकाली दल चौथे नंबर पर रहता है और AAP, कांग्रेस या बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है.

लेकिन, बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद हैं. हाल ही के एक इंटरव्यू में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल–बीजेपी गठबंधन को फिर से शुरू करने की बात कही थी.

हालांकि, BJP सूत्रों ने बताया कि पार्टी पंजाब में अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता देना चाहती है और इस समय SAD के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती.

पार्टी के भीतर यह धारणा है कि अकाली दल ने बीजेपी को ग्रामीण पंजाब में बढ़ने नहीं दिया, सिवाय उन इलाकों के जहां हिंदू आबादी ज्यादा है. वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की भी यह शिकायत है कि अकाली दल ने संघ और सिख संस्थाओं के बीच पुल बनाने की पर्याप्त कोशिश नहीं की, खासकर तब से जब अकाल तख्त ने संघ के खिलाफ हुकमनामा जारी किया था.