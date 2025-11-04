बिहार चुनाव: 2020 के कितने वादे NDA ने पूरे किए? नौकरी, AIIMS, IT हब बना क्या?

पिछड़ा वोट बैंक पर नजर

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकर गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थकेयर ट्रीटमेंट दे रही है. प्रदेश की नीतीश सरकार ने इस साल चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया था.

आयुष्मान भारत हो या फिर पीएम आवास योजना, बीजेपी को पिछले चुनावों में इनसे फायदा मिला है. एनडीए इन योजनाओं के जरिए गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग को टारगेट कर रही है, जो चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं.

बिहार में 36 फीसदी अति पिछड़ा आबादी है, जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है.

राम के बाद सीता के नाम पर राजनीति?

केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 के बजट में विष्णुपद मंदिर और बोधगया स्थित महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की थी. अब इसी घोषणा को मैनेफेस्टो में भी डाला गया है. 2025 के मैनिफेस्टो में मां जानकी मंदिर और विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर के निर्माण का वादा किया गया है.