बिहार: सबसे ज्यादा वोट पाकर भी क्यों हारे तेजस्वी, महागठबंधन से कहां हुई चूक?

3. महागठबंधन का पूरा कैंपेन आरजेडी और तेजस्वी के इर्द-गिर्द घूमता रहा

महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट की तीन पार्टियां थीं, लेकिन पूरा चुनाव तेजस्वी-मय दिखा. आरजेडी ने अपने घोषणापत्र का नाम ‘तेजस्वी प्रण’ रखा था, जिससे कहीं न कहीं साथी पार्टियों के वर्कर में भी संदेश सही नहीं गया. प्रचार में सहयोगियों को तरजीह न देना महागठबंधन को भारी पड़ा.

कांग्रेस के एक युवा नेता कहते हैं कि चुनाव में 'सिर्फ एक का ही दिखना और एकजुट होकर लड़ने में फर्क होता है.'

4. NDA के सामने तेजस्वी के वादे फीके

तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया. इसका मतलब है कि करीब 2.6 करोड़ नौकरी. ये ऐलान लोगों के गले नहीं उतरा. तेजस्वी और महागठबंधन ने इस ऐलान का कोई ठोस ब्लू प्रिंट नहीं रखा. वहीं बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन के दावों को हवा-हवाई बताकर चुनावों के दौरान खूब भुनाया. वहीं दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये देने की योजना बनाकर पूरा गेम पलट दिया. इस स्कीम से महिला वोटरों का भरोसा नीतीश कुमार की तरफ और बढ़ा. बता दें कि इस चुनाव में करीब 71 प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया था.

हालांकि महागठबंधन ने महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो वोटरों के मन को जीत नहीं सका.