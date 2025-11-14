सीमांचल का 'सुल्तान'- ओवैसी? 5 सीटों पर AIMIM जीती, 4 पर तेजस्वी का खेल बिगाड़ा

किन सीटों पर AIMIM जीती

जोकीहाट: AIMIM के मोहम्मद मुर्शिद आलम ने JD-U के मंजर आलम को 29,000 वोटों से हराया. AIMIM के ही पूर्व विधायक शाहनवाज आलम, जो RJD में शामिल हो गए थे, चौथे नंबर पर रहे. शाहनवाज, सीमांचल के पुराने बाहुबली मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं. उनके भाई सरफराज आलम जन सुराज के टिकट पर लड़कर तीसरे नबर पर रहे.

अमौर: AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अपनी सीट अमौर पर बड़ी ही आसानी से जीत हासिल की और JD-U की सबा जफर को लगभग 39,000 वोटों से हराया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLA अब्दुल जलील मस्तान तीसरे नंबर पर रहे.

ऐसे तो अख्तरुल इमान कोचाधामन के हैं, लेकिन 2020 में अमौर शिफ्ट हुए थे और तब भी अब्दुल जलील मस्तान को हराया था.

कोचाधामन: मोहम्मद सरवर आलम ने मास्टर मुजाहिद आलम को 23,000 वोटों से हराया. महागठबंधन को इस सीट से उम्मीद थी कि ये उनके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि मुजाहिद आलम JDU छोड़कर आरजेडी में आ गए थे. लेकिन ये सीट फिर से AIMIM के खाते में गई.

बहादुरगंज: AIMIM के मोहम्मद तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मुसव्विर आलम को 28726 वोटों से हराया है.

बायसी: AIMIM के गुलाम सरवर ने BJP के विनोद कुमार को 27000 वोटों से हराया है. यह मुस्लिम-बहुल सीट इसलिए रोचक हो गई थी क्योंकि AIMIM के सरवर और RJD के अब्दुस सुब्हान के बीच वोट बंट गए थे, जिससे BJP भी मुकाबले में आ गई थी. हालांकि इसके बाद भी गुलाम सरवर जीत गए.