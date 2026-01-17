मालदा से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना, जानें रूट, किराया और सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में 16 कोच हैं, जिसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं। यह ट्रेन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी।