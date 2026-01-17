अंडर-19 वर्ल्ड कप: वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, सबसे कम उम्र में फिफ्टी

िंभारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने 39 ओवर में 192/6 का स्कोर बनाया. सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वे अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा, उस समय अभिज्ञान कुंडू 63 रन बनाकर नाबाद थे.