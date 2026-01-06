यूपी पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया है. यह छूट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट–2025 प्रक्रिया के तहत 32,679 कांस्टेबल और जेल वार्डर पदों पर लागू होगी. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को यह राहत दी गई है, जिससे वे चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं.

Hindustan Times के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है. यह छूट यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के बाद दी गई है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के तहत लिया गया है.