भीषण बर्फीले तूफान से अमेरिका में तबाही: 25 की मौत, 8 लाख घरों में बिजली गुल

बिजली संकट की बात करें तो, सोमवार दोपहर तक देशभर में 7,50,000 से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली गुल थी, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी राज्य थे. मिसिसिपी और टेनेसी में बर्फीली बारिश के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें टूट गईं, जिससे हालात और बिगड़ गए. ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी में विश्वविद्यालय को पूरे सप्ताह के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि परिसर में बर्फ और बिजली की भारी समस्या थी जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित.