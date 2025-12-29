उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को झटका, दिल्ली HC के जमानत के आदेश पर SC की रोक

29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर और जमानत पर रोक लगा दी. अदालत ने सर्वाइवर को कानूनी सहायता देने का भी आदेश दिया. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबन और जमानत दिए जाने के बाद सीबीआई की याचिका पर यह सुनवाई हुई. सर्वाइवर और उसके परिवार ने सुरक्षा की मांग की है.

The Hindu के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई और सर्वाइवर को कानूनी सहायता देने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तर्क दिया कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी रिहाई से सर्वाइवर व उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.