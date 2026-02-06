भारत ने छठी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को 100 रन से हराया

भारत ने 6 फरवरी 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए U19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411/9 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इंग्लैंड की टीम 311 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा और फाइनल में भी उसका दबदबा कायम रहा.