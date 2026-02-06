भारत ने छठी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को 100 रन से हराया

advertisement
भारत ने 6 फरवरी 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए U19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411/9 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इंग्लैंड की टीम 311 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा और फाइनल में भी उसका दबदबा कायम रहा.
The Indian Express के अनुसार, इंग्लैंड के केलिब फाल्कनर ने शतक लगाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को लक्ष्य से काफी दूर रोक दिया. आरएस अम्बरीश ने 3 विकेट लिए, जबकि दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट झटके. कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो निर्णायक साबित हुआ.
Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और उसके ओपनर जल्दी आउट हो गए. डॉकिन्स ने अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. फाल्कनर ने 115 रन बनाए, लेकिन उन्हें लगातार साझेदार नहीं मिल सके. भारत की ओर से सूर्यवंशी की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.
Hindustan Times ने बताया, वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल थे. उनकी पारी को कमेंटेटरों ने 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव की पारी से तुलना की. कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी 53 रनों की अहम पारी खेली. सूर्यवंशी और म्हात्रे के बीच 142 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
इस रिपोर्ट में उल्लेख है, भारत ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराकर टॉप स्थान हासिल किया था. सुपर सिक्स में भारत ने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान को हराया और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को मात दी. इंग्लैंड ने भी अपने ग्रुप में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड को हराया था, लेकिन फाइनल में भारत के सामने टिक नहीं सका.
इस रिपोर्ट में जिक्र है, वैभव सूर्यवंशी ने पूरे टूर्नामेंट में 439 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 169.49 रहा. उन्होंने सेमीफाइनल में भी 68 रन की तेज पारी खेली थी. क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें भविष्य का सितारा बताया है और उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्द एंट्री की संभावना जताई है.
