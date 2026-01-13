त्रिपुरा के उनाकोटी में सांप्रदायिक हिंसा, 10 गिरफ्तार

advertisement
त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के सैदारपार क्षेत्र में 10 जनवरी 2026 को मंदिर के लिए चंदा वसूली को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार पुलिसकर्मी और छह नागरिक घायल हो गए. पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इंटरनेट सेवा निलंबित है. अर्धसैनिक बल संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं और फिलहाल कोई नई हिंसा की सूचना नहीं है.
Scroll की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक स्थानीय क्लब के सदस्यों ने एक ट्रक को कथित तौर पर तस्करी की लकड़ी ले जाते हुए रोका और त्योहार के नाम पर पैसे की मांग की. ट्रक चालक के इनकार के बाद विवाद बढ़ गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल गया.
कांग्रेस विधायक दल के नेता बिराजित सिन्हा को हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने से पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया. उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि पीड़ितों से मिलने से रोकना अनुचित है.
विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “जब कुमारघाट जल रहा था, मुख्यमंत्री कंचनपुर में रोड शो में व्यस्त थे. उन्होंने हिंसा पर कोई बयान नहीं दिया.”
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने हिंसा की निंदा की और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
