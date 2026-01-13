10 मिनट में डिलीवरी पर ब्रेक? केंद्र ने कंपनियों से समय-सीमा हटाने को कहा

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों ने श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा गिग वर्कर्स पर बढ़ते दबाव और तनावपूर्ण कार्य स्थितियों का मुद्दा उठाने के बाद 10 मिनट डिलीवरी का दावा बंद करने का फैसला किया. सरकार और प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

रिपोर्ट आगे कहा गया है कि ब्लिंकिट ने अपने ब्रांड मैसेजिंग को अपडेट कर दिया है. अब कंपनी का टैगलाइन '10,000+ प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर' से बदलकर '30,000+ प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर' कर दिया गया है. अन्य कंपनियां भी जल्द ही इसी तरह के बदलाव करेंगी.

The Indian Express के अनुसार, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है. AAP सांसद ने X पर लिखा कि यह कदम बहुत जरूरी था, और बताया कि डिलीवरी एजेंट्स पर दबाव असली, लगातार और खतरनाक है.