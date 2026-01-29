आवारा कुत्तों के मामले में SC ने फैसला सुरक्षित रखा, राज्यों पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को आवारा कुत्तों से संबंधित याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार से लिखित दलीलें एक सप्ताह के भीतर मांगी हैं. सुनवाई के दौरान राज्यों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों और उठाए गए कदमों पर कोर्ट ने असंतोष जताया.