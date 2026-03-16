प्रोफेसर अली महमूदाबाद को SC से राहत, मुकदमा चलाने से हरियाणा सरकार का इनकार

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह मामला उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स से जुड़ा था, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में टिप्पणियां की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रोफेसर के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया. प्रोफेसर को मई 2025 में गिरफ्तार किया गया था और तीन दिन बाद अंतरिम जमानत मिल गई थी.