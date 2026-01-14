संभल हिंसा: कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों पर दिया FIR का आदेश

संभल जिले के चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2024 में हुई हिंसा के मामले में पूर्व सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी, पूर्व कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश 9 जनवरी 2026 को दिया. यह आदेश यामीन नामक व्यक्ति की याचिका पर पारित हुआ, जिनके बेटे को हिंसा के दौरान गोली लगी थी. हिंसा 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में हुई थी, जब मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें हुईं.