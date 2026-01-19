राजस्थान SIR: मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. कांग्रेस ने बीजेपी पर मतदाता सूची से विपक्ष समर्थकों के नाम धोखाधड़ी से हटवाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. राज्य में 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, जिसमें लगभग 42 लाख नाम हटाए गए थे. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है. अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी.