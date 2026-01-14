PM Cares Fund को RTI के तहत गोपनीयता का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि RTI अधिनियम की धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटीकरण से पहले नोटिस देने और उनकी आपत्ति जानने का अधिकार है. अदालत ने कहा, "सार्वजनिक चरित्र वाली संस्था को भी तीसरे पक्ष के रूप में RTI के तहत गोपनीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता." अदालत ने यह भी जोड़ा कि "केवल इसलिए कि कोई संस्था सार्वजनिक कार्य करती है या सरकार द्वारा बनाई गई है, उसे तीसरे पक्ष के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता."