बांग्लादेश के समर्थन पर पाकिस्तान को ICC की दो टूक, कड़े प्रतिबंध की चेतावनी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) का समर्थन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में होने वाले मैचों को लेकर चिंता जताई है. बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान की भागीदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं. आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है, तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतिम स्वीकृति के बाद ही टीम के खेलने या न खेलने का निर्णय होगा.