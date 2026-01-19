नोएडा में इंजीनियर की मौत, पिता ने प्रशासन पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप

नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने दो रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और नोएडा प्राधिकरण ने ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया. बचाव कार्य में देरी, घने कोहरे और सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं.