नोएडा में इंजीनियर की मौत, पिता ने प्रशासन पर लगाए गंभीर लापरवाही के आरोप

घटना के बाद पुलिस ने दो रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया

<div class="paragraphs"><p>नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई.</p></div>
नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई.

(Source: X/Screenshot)

नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने दो रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और नोएडा प्राधिकरण ने ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया. बचाव कार्य में देरी, घने कोहरे और सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं.

Hindustan Times के अनुसार, युवराज मेहता की कार शुक्रवार रात कोहरे के दौरान एक निर्माणाधीन प्लॉट के 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी, जिसमें पानी भरा था और कोई बैरिकेड या चेतावनी चिन्ह नहीं था. मेहता ने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन बचाव दल के पहुंचने तक कार पूरी तरह डूब गई.

The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल पर पहुंचे डिलीवरी एजेंट मोनिंदर ने बताया कि बचावकर्मी पानी में उतरने से हिचक रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरकर लगभग 30 मिनट तक खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली. मोनिंदर ने कहा, "अगर 10 मिनट पहले मदद मिल जाती, तो शायद युवक की जान बच जाती."

Hindustan Times ने बताया, पीड़ित के पिता ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि मौके पर गोताखोर नहीं थे, लोग केवल वीडियो बना रहे थे. उन्होंने कहा, "मेरा बेटा दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका." इस रिपोर्ट में जिक्र है, परिवार ने सख्त कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा इंतजाम की मांग की है.

Deccan Herald की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दीं और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. साथ ही, निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए गए. इस रिपोर्ट में उल्लिखित, प्रशासन ने सभी निर्माण स्थलों की सुरक्षा दोबारा जांचने के आदेश दिए हैं.

The Indian Express के एक लेख में उल्लेख है, स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र को 'डेथ ट्रैप' बताया और कहा कि पहले भी कई बार बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की गई थी. पुलिस ने बिल्डरों पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. इस समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों ने जिम्मेदारी से इनकार किया है.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

