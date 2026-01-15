BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी, सुबह 11.30 बजे तक 18% मतदान

Financial Express के अनुसार, मतदान के लिए 7:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और मतगणना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. 227 वार्डों में से 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं. कुल 10,344,315 नागरिक मतदान के पात्र हैं, जिनमें 5,516,707 पुरुष, 4,826,509 महिलाएं और 1,099 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं.

Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी में सुबह 11.30 बजे तक 17.73% मतदान दर्ज किया गया. अन्य नगर निकायों- नवी मुंबई में 19.68%, वसई-विरार में 19.34%, केडीएमसी में 17.53% और ठाणे में 19% मतदान हुआ.