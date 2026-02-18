'कम से कम 3 बच्चे पैदा करें': RSS प्रमुख मोहन भागवत की हिंदू परिवारों से अपील

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में आयोजित सामाजिक समरसता बैठक में हिंदू समाज की एकता, जनसंख्या वृद्धि, जातिगत भेदभाव, महिलाओं की भूमिका और विदेशी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को किसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है. उन्होंने हिंदू परिवारों को कम से कम तीन बच्चों की सलाह दी और सामाजिक समरसता को बढ़ाने पर बल दिया.