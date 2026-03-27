"भारत में लॉकडाउन की अफवाहें झूठी", ईरान युद्ध के बीच हरदीप सिंह पुरी का बयान

Financial Express ने बताया कि 'एनर्जी लॉकडाउन' शब्द सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. हालांकि, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोगों की आवाजाही या आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है. सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.