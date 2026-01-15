केरल: SAI हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीटों के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Breaking news  Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019केरल: SAI हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीटों के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस

केरल के कोल्लम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट मृत पाई गईं, जांच जारी है.

<div class="paragraphs"><p>केरल के कोल्लम जिले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट गुरुवार सुबह मृत पाई गईं.</p></div>
केरल के कोल्लम जिले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट गुरुवार सुबह मृत पाई गईं.

(फोटो: sai.nic.in)

केरल के कोल्लम जिले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट गुरुवार सुबह मृत पाई गईं. मृतकों की उम्र 17 और 15 साल थी. दोनों छात्राएं क्रमशः कक्षा 12 और कक्षा 10 में पढ़ती थीं. घटना का पता सुबह 5 बजे चला, जब अन्य छात्राओं ने उनकी अनुपस्थिति नोट की और हॉस्टल प्रशासन ने कमरे का दरवाजा तोड़ा.

Scroll के अनुसार, पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां आमतौर पर अलग कमरे में रहती थी, लेकिन घटना की रात दोनों ने एक ही कमरे में रात बिताई थी. दोनों के शव हॉस्टल के कमरे में पाए गए, और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था.

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों मृतक छात्राएं अलग-अलग खेलों की प्रशिक्षु थीं. पुलिस ने बताया कि दोनों के शव पंखे से लटके मिले और घटना के समय अन्य छात्राओं ने उन्हें सुबह की ट्रेनिंग के लिए अनुपस्थित पाया.

The Indian Express के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. दोनों लड़कियों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

Deccan Herald ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि घटना की जांच के लिए कोल्लम ईस्ट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अन्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

“दोनों छात्राएं अलग-अलग कमरों में रहती थीं, लेकिन घटना की रात एक ही कमरे में थीं. सुबह जब वे ट्रेनिंग के लिए नहीं आईं, तो अन्य छात्राओं ने प्रशासन को सूचित किया,” पुलिस अधिकारी ने कहा.

इस समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी तरह की साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

