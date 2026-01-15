केरल: SAI हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीटों के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस

केरल के कोल्लम जिले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में दो नाबालिग एथलीट गुरुवार सुबह मृत पाई गईं. मृतकों की उम्र 17 और 15 साल थी. दोनों छात्राएं क्रमशः कक्षा 12 और कक्षा 10 में पढ़ती थीं. घटना का पता सुबह 5 बजे चला, जब अन्य छात्राओं ने उनकी अनुपस्थिति नोट की और हॉस्टल प्रशासन ने कमरे का दरवाजा तोड़ा.