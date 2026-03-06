कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन

कर्नाटक सरकार ने 2026-27 के बजट में घोषणा की है कि राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा. यह कदम बच्चों पर मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से उठाया है. यह निर्णय लागू होने के बाद कर्नाटक देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां इस आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.