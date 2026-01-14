'ईरान तुरंत छोड़ें', MEA की एडवाइजरी- भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह

ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा के मद्देनज़र भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय नागरिक, विशेष रूप से छात्र, तीर्थयात्री, व्यवसायी और पर्यटक, उपलब्ध परिवहन साधनों के माध्यम से ईरान से निकल जाएं। साथ ही, उन्हें स्थानीय मीडिया पर नजर रखने और भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है।