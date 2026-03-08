भारत बना T-20 वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जीता तीसरा खिताब

जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है, भारत की ओपनिंग जोड़ी ने पावरप्ले में ही 92 रन जोड़ दिए थे. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर 26 गेंदों में 50 रन की साझेदारी की. ईशान किशन ने भी 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन बनाकर टीम को 255 के पार पहुंचाया.

न्यूजीलैंड की ओर ट‍िम सीफर्ट ने 26 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली. सेमीफाइनल में शतक जमाने वाले फिन एलन कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे. फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने खासा निराश किया. रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल सभी फ्लॉप साबित हुए. 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे कप्तान मिचेल सेंटनर ने 43 रनों की पारी खेली.

भारत की तरफ से बुमराह सबसे सफल गेंदबाज साबिद हुए. उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उपकप्तान अक्षर पटेल ने तीन विकेट झटके. 1-1 विकेट पांड्या, चक्रवर्ती और शर्मा ने लिए.