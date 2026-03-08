भारत बना T-20 वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जीता तीसरा खिताब

advertisement
भारत ने 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया ने 96 रनों से शानदार जीत हासिल की और तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन का विशाल टारगेट सेट किया. इसके जवाब में न्यूजीलैंड टीम 159 के स्कोर पर ढेर हो गई.
The Indian Express के अनुसार, भारत की पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही, जिसमें 15 ओवर में ही 203 रन बन गए थे. संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की तेज पारी खेली. ईशान किशन ने भी 25 गेंदों में 54 रन जोड़े. यह टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है.
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक शर्मा को लगातार टीम में मौका देने के फैसले की पूर्व क्रिकेटरों ने सराहना की. सचिन तेंदुलकर ने कहा, "टीम ने अभिषेक की प्रतिभा पर भरोसा दिखाया और उन्होंने फाइनल में शानदार पारी खेलकर उस भरोसे को सही साबित किया." इरफान पठान और शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की. अभिषेक ने 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो इस टूर्नामेंट का सबसे तेज़ अर्धशतक रहा.
इस रिपोर्ट में उल्लेख है, संजू सैमसन ने टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में लगातार तीन अर्धशतक जड़े—वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सुपर 8, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल और फाइनल में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध. इन तीन मैचों में उन्होंने 275 रन बनाए, जिसमें 25 चौके और 19 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 199.27 रहा, जो दबाव में उनकी आक्रामकता को दर्शाता है.
जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है, भारत की ओपनिंग जोड़ी ने पावरप्ले में ही 92 रन जोड़ दिए थे. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर 26 गेंदों में 50 रन की साझेदारी की. ईशान किशन ने भी 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन बनाकर टीम को 255 के पार पहुंचाया.
न्यूजीलैंड की ओर टिम सीफर्ट ने 26 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली. सेमीफाइनल में शतक जमाने वाले फिन एलन कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे. फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने खासा निराश किया. रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल सभी फ्लॉप साबित हुए. 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे कप्तान मिचेल सेंटनर ने 43 रनों की पारी खेली.
भारत की तरफ से बुमराह सबसे सफल गेंदबाज साबिद हुए. उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उपकप्तान अक्षर पटेल ने तीन विकेट झटके. 1-1 विकेट पांड्या, चक्रवर्ती और शर्मा ने लिए.
Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.