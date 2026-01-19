IMF ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया

Deccan Herald ने एक अन्य रिपोर्ट में बताया कि Moody's ने भी भारत की 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है. Moody's के अनुसार, इस मजबूत आर्थिक विस्तार से औसत घरेलू आय में वृद्धि होगी और बीमा क्षेत्र में मांग बढ़ेगी. रिपोर्ट में कहा गया, "हम उम्मीद करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 में 7.3% की दर से बढ़ेगी, जिससे औसत आय में वृद्धि और बीमा की मांग को समर्थन मिलेगा."