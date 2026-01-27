भारत-EU व्यापार समझौता: राज्यों, उद्योगों और युवाओं के लिए नए अवसर

भारत और यूरोपीय संघने 27 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा की, जिससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और गतिशीलता के क्षेत्र में नई साझेदारी स्थापित हुई. इस समझौते के तहत 96.6% व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क में कटौती या समाप्ति होगी, जिससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में अभूतपूर्व पहुंच मिलेगी. यह समझौता 2 अरब लोगों के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण करता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए अवसर खोलता है.