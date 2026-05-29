उत्तर प्रदेश: हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा, 6 मजदूरों की मौत

The News Minute के एक लेख में उल्लेख है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी किया और जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए. “हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं,” X पोस्ट में सीएम ने कहा.