“मम्मी-पापा, सॉरी,” गाजियाबाद में तीन बच्चियों की सुसाइड से मौत, पुलिस जांच जारी

गाजियाबाद के भारत सिटी स्थित एक हाई-राइज अपार्टमेंट में 4 फरवरी 2026 की तड़के तीन नाबालिग बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, बहनों की उम्र 12, 14 और 16 वर्ष थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों बहनें एक कोरियन टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम की लत में थीं और हाल ही में माता-पिता द्वारा गेमिंग पर आपत्ति जताई गई थी. घटना के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे.
Financial Express के अनुसार, यह कोरियन लवर गेम एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम है, जिसमें किशोरों को विभिन्न चुनौतियां और भावनात्मक रूप से जुड़ाव वाले कार्य दिए जाते हैं. गेम में इन-ऐप मैसेजिंग, वर्चुअल प्रतियोगिताएं और लगातार लॉग-इन की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चों में भावनात्मक निर्भरता और स्क्रीन टाइम की लत बढ़ जाती है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे गेम्स बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं.
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक बहनों के पिता ने बताया कि उन्हें इस गेम के टास्क्स के बारे में जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा, "मेरी बेटियां दो-ढाई साल से यह गेम खेल रही थीं और अक्सर कोरिया जाने की बात करती थीं. मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसे टास्क्स होते हैं." पुलिस ने बहनों के मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
इस रिपोर्ट में उल्लेख है, पुलिस जांच में सामने आया कि बहनों ने खुद को 'कोरियन प्रिंसेस' मानना शुरू कर दिया था और उनकी डायरी में गेम से जुड़े कई नोट्स, स्केच और माफीनामे मिले हैं. पुलिस के अनुसार, तीनों बहनें कोविड-19 महामारी के दौरान इस गेम की लत में आईं और स्कूल जाना भी छोड़ दिया था.
इस रिपोर्ट ने हाइलाइट किया, एक चश्मदीद ने बताया कि रात करीब 2 बजे तीनों बहनें बालकनी के कांच पर बैठी थीं और अचानक एक ने छलांग लगाई, बाकी दो ने उसे बचाने की कोशिश में कूद गईं. पुलिस ने बताया कि बहनों ने पूजा कक्ष में खुद को बंद कर लिया था और कुर्सी की मदद से खिड़की से कूद गईं.
“उन्होंने एक डायरी में लिखा, ‘मम्मी, पापा सॉरी.’ डायरी में गेम और उनकी आंतरिक दुनिया से जुड़े कई नोट्स और स्केच मिले हैं.”
जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित, कोरियन लव गेम में शुरुआत में दोस्ती और प्यार के नाम पर साधारण टास्क दिए जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये टास्क मानसिक दबाव और खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं. गेम के दौरान बच्चों को धमकियां भी दी जाती हैं, जिससे उनमें तनाव और व्यवहारिक बदलाव आ सकते हैं.
इस लेख में जोड़ा गया, पुलिस को घटनास्थल से आठ पेज का सुसाइड नोट और एक डायरी मिली, जिसमें बहनों ने अपने माता-पिता से माफी मांगी और लिखा, "इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, वह सच है." पुलिस के अनुसार, मिडिल बहन प्राची ने गेम में लीडर की भूमिका निभाई और बाकी बहनों को प्रभावित किया.
इस रिपोर्ट में जिक्र है, बहनों ने अपनी डायरी में 'क्राइंग कैरिकेचर' और कई माफीनामे छोड़े. पुलिस ने बताया कि तीनों बहनें हर काम साथ करती थीं—खाना, नहाना, स्कूल जाना और सोना. परिवार को उनकी गेमिंग लत का पता था और कई बार मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वे फिर से मोबाइल हासिल कर लेती थीं.
“वे खुद को भारतीय नहीं, बल्कि कोरियन मानने लगी थीं और गेम के प्रभाव में कोरियन प्रिंसेस की तरह व्यवहार करती थीं.”
इस समाचार रिपोर्ट ने कहा, पुलिस ने पुष्टि की है कि बहनों की ऑनलाइन गेमिंग की लत कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी और माता-पिता द्वारा गेमिंग पर आपत्ति जताने के बाद यह दुखद घटना घटी. पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है.
Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.