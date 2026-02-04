“मम्मी-पापा, सॉरी,” गाजियाबाद में तीन बच्चियों की सुसाइड से मौत, पुलिस जांच जारी

गाजियाबाद के भारत सिटी स्थित एक हाई-राइज अपार्टमेंट में 4 फरवरी 2026 की तड़के तीन नाबालिग बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, बहनों की उम्र 12, 14 और 16 वर्ष थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों बहनें एक कोरियन टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम की लत में थीं और हाल ही में माता-पिता द्वारा गेमिंग पर आपत्ति जताई गई थी. घटना के समय परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे.