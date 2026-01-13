भारत-जर्मनी के बीच 19 समझौतों पर हस्ताक्षर, वीजा-फ्री ट्रांजिट का भी ऐलान

Hindustan Times के अनुसार, जर्मन चांसलर ने घोषणा की कि अब भारतीय यात्रियों को जर्मन एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. यह निर्णय दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा.

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, उच्च शिक्षा, सेमीकंडक्टर, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवाद जैसे विषयों पर 19 समझौतों को अंतिम रूप दिया. वीजा-फ्री ट्रांजिट के साथ, भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब जर्मन एयरपोर्ट्स से होकर अन्य देशों की यात्रा के लिए अलग से ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा.

हालांकि, Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा लागू होने के बाद भी, जर्मनी या शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारतीय यात्रियों को उपयुक्त वीजा लेना अनिवार्य रहेगा. यह सुविधा केवल ट्रांजिट यात्रियों के लिए है.

The Hindu ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा व्यापार को सरल बनाने के लिए चांसलर मर्ज़ का आभार व्यक्त किया. दोनों देशों ने रक्षा उद्योगों के बीच को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई, जिससे तकनीकी साझेदारी और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

इस रिपोर्ट में जिक्र है कि चांसलर मर्ज़ की यह पहली एशिया यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया. पीएम मोदी ने इस यात्रा को दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऐतिहासिक बताया.