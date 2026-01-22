गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, बोले-'हमास को हथियार छोड़ना होगा'

The Hindu के अनुसार, ट्रंप ने दावोस में आयोजित समारोह में कहा कि गाजा को "डिमिलिट्राइज्ड और खूबसूरती से पुनर्निर्मित" किया जाएगा.

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि ऐतिहासिक ‘बोर्ड ऑफ पीस’ मिशन में 59 देश शामिल हैं, जिसका उद्देश्य गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करना और हमास को अपने हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करना है.

ट्रंप ने कहा, “उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह उनके अंत की शुरुआत होगी.”

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की घोषणा की है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन और स्थायी संघर्षविराम के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएगा. "पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस ढांचे के तहत फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के ठोस कदम उठाए जाएंगे," मंत्रालय ने कहा.