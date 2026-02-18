चीनी रोबोट विवाद: गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI समिट से स्टॉल हटाने का आदेश-रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में उल्लेख है, विवाद तब शुरू हुआ जब प्रोफेसर नेहा सिंह ने 'ओरियन' नामक रोबोटिक डॉग को विश्वविद्यालय की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित बताया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने इसे यूनिट्री कंपनी का गो2 मॉडल बताया, जो ऑनलाइन उपलब्ध है. विश्वविद्यालय ने बाद में स्पष्ट किया कि उसने कभी इसे अपना निर्माण नहीं बताया.