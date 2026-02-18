दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महीने के लिए विरोध-प्रदर्शन पर लगी रोक

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 फरवरी 2026 से एक महीने के लिए अपने परिसर में सभी प्रकार के सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऐसे आयोजनों से मानव जीवन को खतरा, यातायात में बाधा और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है. यह निर्णय हाल ही में विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है.