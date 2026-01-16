दिल्ली में सांस संबंधी बीमारियों से साल 2024 में 9,000 से अधिक मौतें

2024 में दिल्ली में सांस संबंधी बीमारियों के कारण 9,211 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो 2023 में 8,801 थी. यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी दर्शाता है. कुल मृत्यु दर भी बढ़कर 1,39,480 हो गई, जबकि 2023 में यह 1,32,391 थी. सांस संबंधी बीमारियों में अस्थमा, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर और तपेदिक शामिल हैं. पुरुषों, महिलाओं और अन्य जेंडर के बीच मृत्यु दर में भी अंतर देखा गया.