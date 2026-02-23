दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने नस्लीय दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, FIR दर्ज

दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में 20 फरवरी को तीन पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के साथ उनके पड़ोसी दंपति द्वारा कथित रूप से नस्लीय दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना सामने आई है. यह घटना उस समय हुई जब महिलाएं अपने किराए के फ्लैट में एयर कंडीशनर लगवा रही थीं और कुछ मलबा नीचे रहने वाले दंपति के घर में गिर गया. पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. किसी प्रकार की शारीरिक चोट की सूचना नहीं है, लेकिन मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया गया है.