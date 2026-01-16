BMC चुनाव 2026: BJP गठबंधन रुझानों में बहुमत के पार, उद्धव गुट को कितनी सीटें?

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 के नतीजों में बीजेपी-शिंदे सेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. कुल 227 सीटों में से गठबंधन ने 121 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे गुट को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. मतदान 15 जनवरी को हुआ था और मतगणना 16 जनवरी सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी. इस चुनाव में 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे और मतदान प्रतिशत 52.94 रहा.