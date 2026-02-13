बांग्लादेश चुनाव 2026: बीएनपी की ऐतिहासिक जीत, PM मोदी ने क्या कहा?

The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएनपी ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव परिणामों को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की उम्मीद जताई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम खान ने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे नेता तारिक रहमान को बधाई दी." उन्होंने आगे कहा, "हम मानते हैं कि हमारे नेता के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे."