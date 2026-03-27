नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह ने ली शपथ, नई कैबिनेट का गठन

नेपाल के 35 वर्षीय बालेन शाह ने 27 मार्च 2026 को देश के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में आयोजित समारोह में उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई. बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं. उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें वित्त, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और उद्योग जैसे प्रमुख मंत्रालय शामिल हैं. बालेन शाह को रास्ट्रिय स्वातंत्र पार्टी (RSP) का समर्थन प्राप्त है.