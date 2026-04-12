'अभी ना जाओ छोड़कर...' मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन

प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और शनिवार रात को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की पुष्टि की. अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर सोमवार को उनके निवास पर रखा जाएगा और अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे किया जाएगा.