जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में 22 जनवरी 2026 को एक सैन्य वाहन के गहरी खाई में गिरने से 10 सेना के जवानों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. यह हादसा भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड के खन्नी टॉप क्षेत्र में हुआ, जब सेना का बुलेटप्रूफ वाहन ऑपरेशन के लिए जा रहा था. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई को एयरलिफ्ट किया गया.

Deccan Herald के अनुसार, सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने कठिन पहाड़ी इलाके में तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ जब वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिर गया. वाहन में कुल 20 जवान सवार थे, जिनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई और 10 घायल हो गए. घायलों को उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई गई है.

The Indian Express ने बताया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन चालक ने तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन खाई में जा गिरा. सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. कई घायल जवानों को विशेष इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

Note: This article is produced using AI-assisted tools and is based on publicly available information. It has been reviewed by The Quint's editorial team before publishing.

